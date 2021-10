Ole Gunnar Solskjaer wil een reactie zien van zijn spelers na de pijnlijke nederlaag tegen Liverpool

Manchester United verloor vorige week met zware cijfers (0-5) van Liverpool. Ole Gunnar Solskjaer wil een reactie zien van zijn spelers tegen Tottenham.

“Het is een moeilijke week is geweest, maar we zijn klaar om terug te vechten”, aldus manager Ole Gunnar Solskjaer, die stilaan moet beginnen te vrezen voor zijn baan. “We hebben een reactie nodig”, zei Solskjaer op de persconferentie vrijdag. “Het is mijn taak om de spelers in de juiste gemoedstoestand te brengen. Ik ben verantwoordelijk voor de reactie, het resultaat en de prestaties. We hebben een goede week gehad en ik heb het gevoel dat de jongens klaar zijn om hun best te doen, zoals ze altijd doen.”