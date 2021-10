🎥 Zo kan het ook: Poulsen scoort met achterwerk voor RB Leipzig

Na een matige seizoenstart lijkt de machine aangeslagen bij RB Leipzig.

RB Leipzig, een van de tegenstanders van Club Brugge in de poulefase van de Champions League, is rustig naar boven aan het klimmen in het Bundesliga-klassement.

Zaterdagavond op het veld van Eintracht Frankfurt, een van de tegenstanders van Antwerp in de poulefase van de Europa League, lukte het Leipzig evenwel niet om te winnen. Lucas Silva Melo scoorde voor Frankfurt in de 94e minuut de gelijkmaker.

Vooral het openingsdoelpunt van Yussuf Poulsen was er eentje om in te kaderen. De Deen lijkt met een karatetrap de bal in doel te werken maar uit de herhaling blijkt dat hij zijn achterwerk gebruikt.