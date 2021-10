Juventus wil Axel Witsel in januari binnenhalen

De interesse van Juventus in Axel Witsel is nog niet bekoeld. Enkele jaren geleden, toen speelde Witsel nog bij Zenit Sint-Petersburg, deden ze al een poging. Nu in januari willen ze de middenvelder definitief binnenhalen.

Op de voorpagina van de Gazzetta Dello Sport vanmorgen vinden we Axel Witsel. Andrea Agnelli wil vanaf januari een spits en een middenvelder om de spelerskern vanaf januari te versterken, en onze landgenoot staat op de shortlist van de Oude Dame. Dit staat tegenover het verhaal dat Agnelli bracht tegenover de aandeelhouders van de club. Dat kan je HIER lezen. De Gazzetta Dello Sport wijst in zijn columns op de sterke en zwakke punten van de komst van Witsel naar Italië: Contra's: hij is 32 jaar oud en hij is niet de speler van een paar seizoenen geleden.

Pro's: Zijn enorme kwaliteiten en zijn contract loopt in juni af. Zou Axel Witsel op weg zijn naar een laatste uitdaging bij een club op hoog niveau? [Gazzetta dello Sport] Agnelli trace la nouvelle voie pour la Juve. On change Vieille Madame. Le président "ça suffit de penser en grand, il faut de la crédibilité" ; 2 coups en janvier : Vlahović & Witsel sont les premiers choix. pic.twitter.com/eO8FzCNFwu — FrSerieA (@FrSerieA) October 30, 2021