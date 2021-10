Krijgt Messi motor nog op gang? PSG wint wel maar doet dat vooral zonder Argentijn

Na 325 minuten in de Franse Ligue 1 te hebben gespeeld, is Messi er nog steeds niet in geslaagd om ook te scoren voor zijn nieuwe werkgever.

PSG staat ruim aan de leiding in de Franse competitie met 31 op 36, zo'n 10 punten meer dan eerste achtervolger Lens. Vrijdagavond moest PSG het in eigen huis opnemen tegen Lille. Lille, de regerende landskamioen, kwam 0-1 voor in de eerste helft dankzij Jonathan David. Maar in de tweede helft trokken Marquinhos en Di Maria de scheve situatie toch nog recht voor de thuisploeg. Dat deden ze evenwel zonder Messi die bij de rust vervangen werd. PSG-trainer Pochettino liet na de wedstrijd weten dat het eerder uit voorzorg was om een fitte Messi te hebben in het Champions League-treffen met RB Leipzig volgende week. De Franse sportkrant L'Equipe denkt vooral dat Poch zijn landgenoot in de kleedkamer hield vanwege diens abominabele niveau. "Was hij volledig hersteld? Nee. Maar hij was gewoon slecht", klinkt het. L'Equipe spaarde Messi niet en geaf hem een 3/10.