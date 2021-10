🎥 BIZAR: Landgenoot zet Dortmund op voorsprong met de schouder

Onze landgenoot Thorgan Hazard speelt vandaag met Dortmund tegen FC Köln. Hij zette zijn team op een bizarre wijze op voorsprong.

Thorgan Hazard kreeg dit seizoen nog niet echt veel speelkansen bij Dortmund. Enkele dagen geleden mocht hij nog eens in de basis starten tegen FC Ingolstadt in de DFB-Pokal. De Belg scoorde meteen twee keer en wist zo zijn trainer, Marco Rose, te overtuigen om hem ook vandaag in de basis te zetten.

Vijf minuten voor het einde van de eerste helft serstuurde verdediger Akanji een lange pass naar voren. Julian Brandt kopte de bal naar Jude Bellingham die de bal voor doel zette. Onze landgenoot Thorgan Hazard liep knap in en devieerde de bal in doel via zijn schouder. Zo kon Dortmund, met ook Meunier en Witsel aan de aftrap, gaan rusten met een voorsprong.