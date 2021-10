Jonge Belg maakt sier in Frankrijk: "Mijn kwaliteiten aanwenden in functie van de ploeg"

Eliot Matazo speelt een verdienstelijk seizoen bij Monaco en mocht het komen uitleggen voor de wedstrijd tegen Brest.

"Ik voel me goed en ik werk elke dag om veel speelminuten te krijgen. Elke keer als ik mijn kans krijg, probeer ik me te tonen", aldus Eliot Matazo.

Geruststellend

"Doordat we ook Europees spelen zijn er veel wedstrijden en het is heel leuk voor ons, want zo spelen we allemaal meer wedstrijden."

"We voelen elkaar allemaal goed aan op het middenveld. Spelen met iemand als Aurélien Tchouameni maakt alles makkelijker, hij is heel goed in vorm en het geeft een geruststellend gevoel."