🎥 Dit was speeldag 10 in 1B: Eerste nederlaag voor Westerlo in zeven maanden; Moeskroen mocht eindelijk vieren

Dennis Rosiers

Vandaag 16:10





Moeskroen boekte afgelopen haar eerste zege van het seizoen. Westerlo maakte voor het eerst sinds maart nog eens kennis met de smaak van een nederlaag. Lierse K. nadert tot op een punt van Waasland-Beveren na een knappe zege bij de Leeuwen. Zondag liet Lommel zich in eigen huis ringeloren door RWDM. Bekijk hier alle samenvattingen van de wedstrijden van afgelopen weekend. Stand G P W G V G = Vorm 1. Westerlo 10 23 7 2 1 18-8 10 W W W W V 2. Waasland-Beveren 10 16 5 1 4 18-16 2 V W G W V 3. Lierse Kempenzonen 10 15 4 3 3 20-16 4 W G V G W 4. SK Deinze 10 15 3 6 1 16-12 4 G V G G W 5. Lommel SK 10 13 4 1 5 17-16 1 W V W V V 6. RWDM 10 12 3 3 4 13-16 -3 V W V G W 7. Virton 10 9 2 3 5 9-16 -7 G V W V V 8. Moeskroen 10 6 1 3 6 9-20 -11 V G V G W



