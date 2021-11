Arjan Swinkels krijgt functie op het oude nest

Arjan Swinkels (37) gaat aan de slag in de jeugdopleiding van Willem II. Bij de Tilburgers gaat Swinkels enkele dagen meedraaien om vervolgens te bekijken wat zijn exacte rol in het organigram zal zijn.

‘Bij de jeugdopleiding is er altijd plek voor mensen die goed zijn geweest voor de club. Dit geldt zeker voor Arjan en we helpen hem graag om te onderzoeken wat zijn volgende stap is na zijn actieve loopbaan als profvoetballer’, stelt Hoofd Jeugdopleiding Bastiaan Riemersma op de webstek van de club.

Swinkels, die in ons land een cultstatus verwierf bij Lierse, Beerschot en KV Mechelen, speelde 170 officiële wedstrijden voor Willem II. Hij was er aanvoerder en vierde er een promotie naar de Eredivisie.

Voetballen doet hij op zijn 37ste nog steeds, zelfs in ons land. Bij Esperanza Pelt (Derde Amateur) speelt Arjan samen met zijn broer Ruud, een voormalige profdoelman.