Giuseppe Rossi staat op het punt om te tekenen bij nieuwe Italiaanse club

Al sinds 1 januari 2021 zit de ervaren Italiaanse spits Giuseppe Rossi zonder club. Aan die lange clubloze periode lijkt nu een einde te komen.

Giuseppe Rossi (34) is al sinds 1 januari 2021 een vrije speler. Bij het Amerikaanse Real Salt Lake kon hij nooit echt overtuigen. Hij speelde er slechts 168 minuten verdeeld over zeven wedstrijden en scoorde slechts één keer. De ervaren spits die een hele mooie periode kende bij Villareal en ook nog bij onder andere Manchester United, Fiorentina en Newcastle speelde is het voetbal nog niet beu en is nog steeds op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Die nieuwe uitdaging lijkt Giuseppe Rossi nu gevonden te hebben in de Serie B. De Italiaanse international (30 caps, 7 goals) traint momenteel bij SPAL, waar hij een contract zou kunnen tekenen volgens Corriere della Serra. De Amerikaanse afkomst van de speler zou in zijn voordeel werken, aangezien de Italiaanse club zijn merk wil 'veramerikaniseren'.