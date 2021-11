La Gazzetta dello Sport kondigt megatransfer aan: 'Pogba stelt Manchester United, PSG en Real Madrid teleur en zet Mino Raiola aan het werk'

De strijd om de handtekening van Paul Pogba kan stilaan losbarsten. De Fransman kan na het seizoen gratis opgepikt worden. Al heeft hij zijn keuze zelf klaarblijkelijk al gemaakt.

Het contract van Paul Pogba bij Manchester United loopt aan het einde van het seizoen af. The Red Devils deden al pogingen om de Fransman langer op Old Trafford te houden, maar de onderhandelingen lopen allesbehalve van een leien dakje.

Bovendien heeft Mino Raiola geen zin om Pogba langer op Old Trafford te houden. De zaakwaarnemer had al gesprekken met PSG en Real Madrid, maar de middenvelder heeft een andere carrièrestap in gedachten.

Grootse terugkeer

La Gazzetta dello Sport weet dat Pogba zijn makelaar de opdracht heeft gegeven om een terugkeer naar Juventus FC op poten te zetten. Meer zelfs: de Fransman vraagt enkel een driejarig contract bij De Oude Dame. En daarvoor wil hij zelfs (een klein beetje) inleveren.