Deze winter een nieuwe poging? "Club Brugge deed miljoenenbod"

Deze zomer was hij bijna lid van Club Brugge, maar sprong de deal alsnog af. Komt er deze winter een nieuwe poging?

Bart Verhaeghe sprak afgelopen zomer over een persoonlijk akkoord met een speler die zes miljoen euro waard is. Het ging daarbij om Tyrell Malacia van Feyenoord.

Die kwam uiteindelijk niet en bleef zelfs in Rotterdam. Mogelijk dat er deze winter echter een nieuwe poging zal komen.

Toekomst

Ondertussen is hij van zaakwaarnemer veranderd en dat zou een en ander in gang moeten kunnen zetten. "Hij denkt na over zijn toekomst na Feyenoord", aldus Feyenoord-watcher Krabbendam van Voetbal International.

De Nederlandse journalist bevestigde dat Club Brugge wel degelijk een miljoenenbod had uitgebracht in de zomer.