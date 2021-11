Real Madrid ziet Gareth Bale liever niet in actie komen tegen de Rode Duivels

Wales speelt eerst tegen Wit-Rusland en dan op 16 november tegen de Rode Duivels. Carlo Ancelotti, trainer van Real Madrid, hoopt dat de Welshe staf voorzichtig is met hem.

'Hij heeft 'medisch ontslag' gekregen en kan trainen.' Om die reden heeft Real Bale toestemming gegeven om zich straks te melden bij de nationale ploeg", verklaart Carlo Ancelotti de aanwezigheid van Bale bij Wales. "We kunnen Wales niet vertellen dat hij niet kan spelen, want er zijn objectieve gegevens. Er is namelijk een scan die zegt dat Bale hersteld is", aldus Ancelotti in de Spaanse media. "Als de nationale ploeg hem dan oproept, dan moeten wij hem laten gaan. We leggen de situatie uit en Wales heeft een week om een oordeel te vellen. Ik denk niet dat Wales risico gaat nemen."

De Italiaan hoopt in ieder geval dat zijn pupil binnenkort de vorm van weleer hervindt: "Ten eerste ben ik niet zijn vader. Het kan zijn dat zijn laatste periode niet goed is geweest, maar niemand vergeet wat Bale hier heeft gepresteerd. Hij heeft ons in 2014 geholpen de Champions League en de Copa del Rey te winnen. De fans vergeten dat niet. Hij heeft niet zijn beste periode, maar we moeten vertrouwen houden. Als hij het na zijn terugkeer van de nationale ploeg verdient om te spelen, dan zal hij spelen", besluit Ancelotti.