Roberto Martinez lost selectie Rode Duivels voor WK-kwalificatiematchen

De Rode Duivels spelen zondag 13 november in eigen huis tegen Estland. Dinsdag 16 november volgt een duel in Wales.

Bondscoach Roberto Martinez maakte vrijdagmiddag zijn selectie bekend voor de twee WK-kwalificatiewedstrijden.

De Rode Duivels staan met 16 op 18 aan de leiding in Groep E, met 5 punten voorsprong op eerste achtervolgers Tsjechië en Wales.

2️⃣9️⃣ Devils to qualify for the #WorldCup. 💥 #DEVILTIME pic.twitter.com/TqMGzorOpq