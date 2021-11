CEO Peter Bossaert zag de voorbije drie jaren een groot probleem bij de Rode Duivels

Het ontgoocheling over het EK en de Nations League bij de Rode Duivels was groot. Met de nieuwe interlandbreak voor de deur komt dat opnieuw ter sprake.

CEO Peter Bossaert van de Rode Duivels zag een duidelijk probleem. “De vaststelling van de voorbije drie jaren is dat onze topspelers nooit samen in topvorm geweest. We hebben veel matchen zonder De Bruyne gespeeld, en ook veel zonder Eden Hazard”, zag Bossaert.

“Terwijl we ze allemaal nodig hebben om een titel te pakken. Net als je Clijsters of Henin nodig had om een grand slam te winnen. Het zijn uitzonderlijke spelers, en die hebben wij nodig.”

De toekomst ziet er goed uit volgens Bossaert. “Ik ben wel optimistisch op lange termijn. Wat ons frustreert, is het niet-halen van een titel. Dat wordt een queeste van de volgende jaren.”

In Roberto Martinez behoudt hij nog altijd het vertrouwen. “Als ik niet zou denken dat Martínez de geknipte coach, dan was hij er niet meer. Wij hebben het volledige vertrouwen in Roberto. Dat hoef ik zelfs niet uit te spreken. Zoals ze vaak gebeurt in het voetbal: centimeters beslissen over winst of verlies. Ik moet het hoofd koel houden. Die paar centimeters maken niet het verschil om met een andere coach te gaan werken.”