Martinez gaat de jeugd testen in maart en laat al zijn ervaren spelers thuis

Roberto Martinez is niet van plan zijn 'oudere' internationals nog meer te belasten tijdens de oefenmatchen in maart. Hij is van plan om dan het één en ander uit te proberen.

De Rode Duivels spelen in maart nog twee oefenmatchen en Martinez is niet van plan om dan spelers met meer dan 50 caps op te roepen. Die kent hij al goed genoeg. Dertigers als Vertonghen, Alderweireld, De Bruyne, Mertens en Hazard zullen dan dus niet moeten afreizen. Hun programma is dan meestal al druk genoeg. Martinez wil dan testen welke jongeren genoeg progressie hebben gemaakt om straks een rol van betekenis te vervullen op het WK in Qatar. Een leuk vooruitzicht voor jongens als Saelemaekers, Lokonga, Faes, Vanzeir, Lukebakio en wie weet wie nog allemaal tegen dan.