Xavi legt uit hoe hij Barcelona weer groot wil maken: "Wij zijn de beste club ter wereld! We gaan de grens opzoeken"

Barcelona heeft een nieuwe trainer en 't is er eentje die het huis heel goed kent. De 41-jarige Xavi Hernandez moet de ploeg van zijn hart terugbrengen naar hun oude status. En hij weet dat dat een fameuze uitdaging wordt.

"Het eerste dat ik ga doen, is met de spelers praten. Ik wil uitleggen wat mijn ideeën zijn en hard werken om een team te creëren. Het wordt een kwestie van teamwork. Ik moet eerst met ze praten om te kunnen inschatten hoe het met ze gaat", vertelde Xavi aan Mundo Deportivo.

Met Ter Stegen, Alba, Piqué, Busquets en Sergio Roberto speelde hij nog samen. "Ik ken vijf spelers uit de selectie erg goed, omdat we nog teamgenoten zijn geweest. Ik zie dat als iets positiefs, omdat ik weet hoe ze trainen en hoe ze in elkaar zitten. Ik zie het als een voordeel."

Maar er zal gewerkt moeten worden. "We gaan de grens opzoeken en heel hard werken. Uiteindelijk zijn wij Barcelona, we zijn de beste club ter wereld en de beste club ter wereld moet winnen. Die kan niet gelijkspelen of verliezen. Daarom eis ik het maximale. We willen ervoor zorgen dat de spelers tevreden en gelukkig zijn. We moeten hard werken met het duidelijke doel om dingen te winnen. Dat is duidelijk. Ik ben erg positief."