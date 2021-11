"Hij heeft een gouden pik" - Dessers reageert ook zelf: "Als je de Kuip zo drie keer kan laten ontploffen..."

Dessers deed het weer als invaller. "Als je bovenin mee wil blijven doen, heb je meer dan elf spelers nodig die zich goed voelen. Dessers heeft een gouden pik, hij schiet hem weer binnen. Cyriel was vandaag weer de gelukkige, daar ben ik blij mee. Deze drie punten zijn heel belangrijk", aldus collega-aanvaller Bryan Linssen.

"Een mooi moment, het is ongelooflijk", zei Dessers bij ESPN. "Drie keer de winnende goal in een week. Als je de Kuip zo kan laten ontploffen, daar ben ik ongelooflijk blij mee.”

Maar zijn status als supersub wringt toch. "Ik wil het op zo'n moment gewoon laten zien. Ik ben een brave jongen en heb redelijk wat geduld. Kloppen op de deur van de trainer? Zo ben ik niet. De winnende trainer heeft altijd gelijk dus ik kan er weinig van zeggen. Hij heeft ook een glazen deur dus ik moet opletten. Hiervoor sta ik er dus als je dit zo kan doen, drie keer in de week, dat voelt heel goed."

