Na nieuwe, pijnlijke nederlaag: Manchester United behoudt vertrouwen in Solskjaer

Manchester United leed zaterdag in de stadsderby tegen City (0-2) haar vierde competitienederlaag op elf speeldagen. Het hoofd van Ole Gunnar Solskjaer ligt nu al weken op het kapblok, maar de guillotine lijkt maar niet te zullen vallen.

Zaterdag ging Manchester United in eigen huis kansloos onderuit tegen Manchester City. Zonder een sterke David De Gea had de score nog heel wat hoger kunnen oplopen dan 0-2.

Ondanks de nieuwe tegenslag zou het bestuur van United haar vertrouwen in Ole Gunnar Solskjaer hebben uitgesproken, zo stelt The Guardian. In de Premier League is Manchester United intussen weggezakt naar plaats zes. Met nog twee speeldagen voor de boeg is ook de kwalificatie voor de knock-outfase van de Champions League nog geen feit, al deelt United met zeven punten de leiding met Villarreal.

Na de interlandbreak gaat Manchester United, wellicht dus mét Solskjaer, op bezoek bij staartploeg Watford.