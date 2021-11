Eén van de architecten van de wederopstanding van Liverpool neemt afscheid van de club

Liverpool gaat afscheid nemen van sportief directeur Michael Edwards. De 42-jarige Engelsman heeft nood aan een nieuwe uitdaging. Hij was mee één van de architecten van de wederopstanding van Liverpool.

Via de clubkanalen maakt Liverpool bekend dat Edwards na dit seizoen vertrekt. Dat doet de directeur op eigen initiatief: hij wil een nieuwe uitdaging aangaan. Welke dat is, zal nog moeten blijken.

Julian Ward zal Edwards op gaan volgen bij Liverpool. Hij is momenteel de assistent van de sportief directeur. Edwards is vier jaar actief als sportief directeur bij Liverpool. Daarvoor bekleedde hij een aantal andere functies bij The Reds. Edwards heeft onder meer Van Dijk, Salah, Andrew Robertson, Alisson Becker en Fabinho naar Anfield weten te halen. Daarmee heeft de man uit Southampton een belangrijk aandeel gehad in de wederopstanding van Liverpool. De laatste jaren wist de club beslag te leggen op de landstitel en de Champions League-bokaal.

Via de clubkanalen van Liverpool reageert Edwards op zijn vertrek bij Liverpool. "Het was een voorrecht om in deze periode deel uit te maken van deze club, dankzij de mensen met wie ik heb mogen werken en het succes dat we hebben gehad. Ik was altijd van plan om maximaal tien jaar hier te blijven. Ik heb hier fijn gewerkt, maar ik ben een groot voorstander van verandering op het juiste moment."