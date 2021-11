Rode Duivels komen aan in Tubeke: nieuwkomers Faes en Vanzeir tekenen present

De Rode Duivels druppelden zonet allemaal binnen op het oefencomplex in Tubize. Daar zullen ze zich voorbereiden op de wedstrijden tegen Estland en Wales.

De Rode Duivels spelen zaterdag hun voorlaatste WK-kwalificatiewedstrijd in eigen huis tegen Estland. Dinsdag spelen ze op Wales de laatste wedstrijd. Ze hebben nog maar één puntje nodig om zich te verzekeren van de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. Vandaag kwamen ze aan in Tubeke op het oefencomplex.

Photonews

Ook nieuwkomers Dante Vanzeir van Union en Wout Faes van Stade Rennais tekenden present. Club Brugge-aanvaller Charles De Ketelaere werd door zijn vriendin afgezet aan het oefencomplex in Tubize.