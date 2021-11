De Premier League laat er geen gras over groeien en begint bijna direct na de WK finale in Qatar er terug aan

Met het WK in Qatar dat in de winter plaatsvindt is het voor alle competities puzzelen om de kalender op te maken. In de Premier League beginnen ze al snel na de finale van het WK.

De Premier League wordt op 6 augustus 2022 op gang getrapt en het eerste deel loopt tot het weekend van 12 en 13 november. Vanaf 14 november dienen de internationals beschikbaar te zijn voor de deelnemende landen aan het WK in Qatar. Het tornooi duurt tot 18 december, de dag dat de finale wordt gespeeld. Voor de spelers die actief zijn op het WK en in de Premier League actief zijn is er weinig rustpauze. Want op Boxing Day, 26 december, beginnen ze er al terug aan. Dat is amper 8 dagen na de finale.