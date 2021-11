Debutant Wout Faes warm ontvangen bij Duivels: "Alles leren kennen, maar ik zal er staan als de coach me nodig heeft"

Wout Faes is bezig aan zijn eerste dagen bij de Rode Duivels. De 23-jarige verdediger van Stade Reims voelt zich naar eigen zeggen al thuis, maar kijkt zich tegelijkertijd de ogen uit bij al dat voetballend geweld: "Ik sta hier tussen de beste spelers van de wereld."

Woensdag moest Wout Faes zich voor het eerst melden bij de Rode Duivels. Faes gaf een dag later aan dat het wat onwennig voelde, maar van schroom was er geen sprake. "Ik ben hier heel hartelijk en warm ontvangen. Het niveau? Tja, er is toch wel een serieus verschil. Hier sta ik tussen de beste spelers van de wereld. Natuurlijk heb je dan een beetje stress, maar je moet ook ambitieus genoeg zijn om zelf iets te willen laten zien."

Sinds zijn transfer van KV Oostende naar Stade Reims verdween Faes wat onder de radar. "Ik besef dat de Ligue 1 niet echt gevolgd wordt in België. Ik knokte me bij Reims meteen in de ploeg en verdween er niet meer uit, wat betekent dat ik toch vrij constant ben in mijn prestaties. Bovendien verlangt de coach van me dat ik een leider ben."

Voor de 23-jarige centrale verdediger wordt het in deze interlandperiode vooral zaken om het reilen en zeilen bij de Duivels te leren kennen. Al is Faes best ambitieus. "Ik moet me hier nu op mijn gemak leren voelen en alles leren kennen. Ik kom hier om veel bij te leren, maar ik zal er ook staan als de coach me nodig heeft. Dat probeer ik tijdens de trainingen ook te tonen."