OFFICIEEL: Marc Wilmots gaat bij Marokkaanse topclub aan de slag

Wat eraan zat te komen, werd donderdag officieel: Marc Wilmots is de nieuwe T1 van de Marokkaanse topclub Raja Casablanca.

Raja Casablanca maakte het nieuws via de clubkanalen wereldkundig. Voor Wilmots wordt het de eerste klus in bijna twee jaar. In december 2019 werd hij na amper zes wedstijden ontslagen als bondscoach van Iran.

Eerder was Wilmots aan de slag als bondscoach van Ivoorkust en België. Voor zijn laatste job als clubcoach moeten we al terug naar 2005, toen hij elf matchen aan het roer stond bij Sint-Truiden.

Raja Casablanca kon amper één van haar laatste vier competitiewedstrijden winnen. Het staat op een tweede plaats in de stand, vijf punten achter stadsgenoot Wydad.