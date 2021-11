Thorgan Hazard is terug bij de Rode Duivels: "Ik weet dat de fans ongeduldig zijn, maar we doen er alles voor"

De Rode Duivels kunnen weer rekenen op Thorgan Hazard. De voorbije twee interlandperiodes moest hij door blessureleed aan zich laten voorbijgaan, maar nu is Hazard klaar voor de strijd: "Zaterdag moeten we het werk afmaken!"

"Ik ben heel blij om terug hier te zijn, zeker nadat ik er de voorbije twee keer niet bij kon zijn. We moeten zaterdag ons werk afmaken. Vanaf het begin van het seizoen sukkelde ik met blessures, maar nu voel ik me veel beter."

Thorgan Hazard was er niet bij tijdens de Final Four van de Nations League. De middenvelder van Borussia Dortmund moest lijdzaam toekijken hoe Frankrijk de Rode Duivels in de tweede helft genadeloos opzijzette. "Het is teleurstellend om je ploegmaats zo te moeten zien verliezen... We wilden die trofee écht. Maar in het voetbal kan er slechts één winnaar zijn. Tegen landen als Frankrijk, Italië en Spanje hangt winst of verlies echt van details af."

Het WK-ticket voor Qatar is bijna binnen voor Hazard en co. Meer dan ooit de laatste kans voor deze generatie om een trofee binnen te halen? "Ik besef dat het publiek ongeduldig is, maar ze moeten weten dat wij er alles voor doen. Maar nogmaals, het is echt niet gemakkelijk."

'Liever 25 miljoen voor Eden dan 27 miljoen voor mij'

Tot slot ging het (uiteraard) ook over Eden Hazard. Thorgan was volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt onlangs voor het eerst meer waard dan broer Eden. Toen een journalist Thorgan om een reactie vroeg, antwoordde hij op geheel eigen manier. "Deze vraag had ik verwacht. Weet je, ik weet niet hoe die website alles berekent... Maar laat het me zo stellen: als ik zou moeten kiezen om mij voor 27 miljoen of Eden voor 25 miljoen te kopen, zou ik altijd voor Eden kiezen", besloot Hazard.