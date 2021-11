PSG-speelster die ervan verdacht wordt concurrente met geweld te hebben uitgeschakeld weer vrijgelaten

Aminata Diallo is donderdag weer vrijgelaten. De speelster van Paris Saint-Germain werd woensdag door de politie opgepakt voor verhoor, omdat ze ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de aanval op ploeggenote Kheira Hamraoui.

Hamraoui werd vorige week donderdag aangevallen door gemaskerde mannen na een feestje. Er werd beweerd dat Diallo bij die aanval achter het stuur zat van de wagen van de aanvallers, samen met nog een ploeggenoot.De gemaskerde mannen zouden Hamraoui uit de auto hebben getrokken en vervolgens met een metalen staaf op haar benen hebben geslagen.

De speelster van PSG liep diverse verwondingen op en kon dinsdag niet in actie komen in het Champions League-duel van PSG met Real Madrid. Diallo stond in de basis op de positie waar Hamraoui doorgaans speelt en werd ervan verdacht betrokken te zijn bij de aanval op haar teamgenote. Een dag later is ze echter vrijgelaten wegens gebrek aan voldoende bewijs. Het onderzoek wordt voortgezet.