Estland gemotiveerd om het goed te doen tegen Rode Duivels: "Moeten perfecte prestatie leveren"

Met een 105e plaats op de wereldranking, tussen Kenia en India, kondigt het duel met Estland zich niet aan als een lastige pot voor de Rode Duivels.

Al zijn de Esten wel gemotiveerd om punten te pakken tegen de Rode Duivels. Na een 2-0 overwinning tegen Wit-Rusland en een 0-0 gelijkspel tegen Wales hebben de Esten alleszins een goede drive te pakken.

Op de persconferentie voor het duel met de Rode Duivels toonde ook bondscoach Thomas Häberli zich strijdvaardig. "Ze staan eerste op de wereldranglijst dus het is een heel sterk team. Onze prestatie zal perfect moeten zijn om punten te pakken. Dit is een ongelooflijke kans om te tonen wat we in huis hebben", klinkt het.

In Estland lieten de Esten die kans alleszins niet liggen. Via Mattais Käit kwamen ze namelijk 1-0 voor, waarna de Rode Duivels op en over Estland gingen. Bij 1-5 pikte ook Erik Sorga nog zijn doelpuntje mee, goed voor een 2-5 overwinning van België.