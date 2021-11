De Bruyne verklaart moeilijk seizoensbegin: "Ik had drie weken vakantie, waarvan na één week mijn enkel dik stond"

Kevin De Bruyne is weer zijn oude zelve. De middenvelder kende een moeilijk seizoensbegin bij Manchester City. De assists bleven uit, de prestaties waren nog niet hetzelfde. Maar dat is nu verleden tijd.

Die assists bij Manchester City, daar is hij niet echt mee bezig. "Dat zijn fases in een seizoen. Het begin was wat minder, ik was ook wat minder in vorm. En ik creëer nog altijd genoeg, maar het ligt niet altijd aan mij. Ik heb tegen Brighton en United misschien wel vier kansen gecreëerd in beide matchen, maar dan gaan die er niet in. Dat zal wel komen", meent hij.

"Het ligt ook aan mij, niet alleen aan de spitsen. Er zijn momenten dat elke kans dat je geeft je spits er iets fantastisch mee doet. En soms geef je de bal voor en gebeurt er niets. Ik herhaal: ik creëer nog genoeg."

Tegen Estland en Wales zal hij zijn maatje Lukaku - aan wie hij wel drie assists gaf de voorbije wedstrijden - moeten missen. "Je moet u aanpassen. Ik heb met Benteke ook bij de jeugd van Genk gespeeld en dat klikte. Romelu heeft zich zo geëvoleerd dat Christian weinig kansen kreeg, maar daar maak ik me geen zorgen over."

Ik wil het hoogste bereiken. Voorlopig was dat de derde plaats op het WK. Ik wil graag proberen nog een stapje hoger te zetten

Over zichzelf maakt hij zich ook geen zorgen meer. "Ik ben teruggekomen van het EK met veel pijn in mijn enkel. Ik had toen drie weken vakantie, maar na een week stond mijn enkel zo dik dat ik al moest beginnen denken aan de voorbereiding. Fysiek en mentaal heb ik niet de rust gehad die ik nodig had. Met als gevolg dat ik nog meer dan een maand out was."

Dat lichaam moet verzorgd worden. En daar zal ook zijn toekomst bij de Duivels vanaf hangen. "Ik ben ook geen 20 jaar meer. Ik weet hoe mijn lichaam functioneert en wat het nodig heeft. We zullen zien hoe dat verder evolueert. Maar ik heb nog ambitie ja. Ik wil het hoogste bereiken. Voorlopig was dat de derde plaats op het WK. Ik wil graag proberen nog een stapje hoger te zetten."