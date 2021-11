Hans Vanaken had schrik, maar toch tevreden over integratie bij Rode Duivels

Hans Vanaken zat er toch wel mee in om bij de Rode Duivels zijn intrede te maken. Achteraf bekeken liep het voor hem vrij vlot.

Dante Vanzeir en Wout Faes, allebei 23 jaar, maakten deze week hun intrede bij de Rode Duivels. Hans Vanaken blikt terug op zijn komst bij de nationale ploeg.

“Dat verloopt eigenlijk heel gemakkelijk”, aldus Hans Vanaken in de Sportcast van HLN. “Toen ik er drie jaar geleden voor het eerst bij was, vroeg ik mij af of ze mij zouden kennen. Je weet nooit of en hoe ze de Belgische competitie volgen in het buitenland. Maar uiteindelijk zijn het allemaal normale jongens, het is geen probleem om je te integreren.”

Traditie is wel dat de nieuwkomers een liedje zingen. “Je weet dat je je een halve minuut belachelijk moet maken, maar daarna is het voorbij en wordt er ook nooit meer over gebabbeld. Welke liedje ik gezongen heb? ‘Wie kan mij vertellen’, van André Hazes Jr.”