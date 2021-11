Jacky Mathijsen wil met de Rode Duivels U21 de rechtstreekse kwalificatie afdwingen

De Belgische beloften zijn prima begonnen aan hun campagne met 15 op 15. Bondscoach Jacky Mathijssen wil voor de rechtstreekse kwalificatie gaan.

“We gaan voor de rechtstreekse kwalificatie, het zou gek zijn als we dat nu niet zouden doen”, reageerde Mathijssen na de vijfde zege op rij van zijn team bij Het Nieuwsblad. “Iedereen beseft dat over vier dagen opnieuw een heel belangrijke wedstrijd volgt, misschien al een beslissende, zeker naar de tweede plaats toe. Maar we willen natuurlijk de eerste.”

Tegen Turkije wonnen de jonge Duivels na een felle strijd met 2-0. “Ik had voor de wedstrijd al aangegeven dat het niet zonder slag of stoot zou gaan. Het was dus een beetje zoals verwacht”, lachte de coach. “We speelden tegen een ploeg die alle middelen gebruikte om ons te destabiliseren, wat hun goed recht is. We hebben daar onze voetbaltechnische kwaliteiten tegenover gezet, maar we waren ook gezond agressief."

De Belgische U21 staat eerste in hun groep met 15 punten. Dit is 9 punten meer dan de 2de, Denemarken. Hier is wel een kleine kanttekening bij want Denemarken heeft nog maar drie wedstrijden gespeeld tegenover vijf van de jonge Rode Duivels. Nu dinsdag volgt de wedstrijd tegen Schotland die momenteel vier punten hebben uit drie wedstrijden.