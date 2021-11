Martinez laat één speler thuis voor Wales en blikt vooruit: "Vier matchen in twee weken in juni, dus veel spelers nodig"

De kwalificatie is binnen, maar bondscoach Roberto Martinez wil de laatste wedstrijd nog in schoonheid afsluiten. Tegen Wales hoeft u dus ook niet al te veel veranderingen te verwachten.

Al zal Simon Mignolet wel in doel staan, want Thibaut Courtois reist niet mee af. "Courtois is een beetje twijfelachtig. Hij kon niet te veel trainen deze week en we zullen hem waarschijnlijk naar zijn ploeg sturen. Al de rest zal wel meegaan", liet Martinez weten. En als onze bondscoach "waarschijnlijk" gebruikt, mag u zeker zijn dat Courtois naar Real terugkeert.

Nu volgt er een periode van meer dan een jaar voor het WK begint. "We gaan dat in verschillende fases doen. We moeten nu eerst naar Wales om te winnen, want dat zijn we aan onze status verplicht. Het zal een vijandige sfeer worden, want zij vechten nog voor de play-offs."

"En daarna hebben we zes matchen van hoog niveau in de Nations League. In juni spelen we vier matchen in twee weken, daar zullen we dus veel spelers voor nodig hebben. Dat gaan we ook gebruiken om Eden Hazard hopelijk helemaal fit te krijgen. In september zijn er dan nog twee matchen. Tegen dan zullen we veel opties hebben die het mij als coach moeilijk zullen maken."