Hugo Broos bezig met langetermijnproject bij Zuid-Afrika: "5 jaar is lang in het moderne voetbal"

Hugo Broos is één wedstrijd verwijderd om zich met Zuid-Afrika te plaatsen voor het WK voetbal. Dat zou de eerste keer zijn voor de 'Bafana Bafana' sinds ze het toernooi organiseerden in 2010.

Africa Cup

Broos tekende in mei een overeenkomst van 5 jaar bij de Zuid-Afrikaanse voetbalbond. Nadat de Bafana Bafana zich ook niet konden kwalificeren voor de voorbije drie Africa Cups, was het tijd voor een ommezwaai. "Het is moeilijk om te accepteren dat een land zoals Zuid-Afrika zich niet kan plaatsen voor zo'n toernooi. Als we ons niet kunnen plaatsen voor het toernooi in 2023, zou dat een enorme teleurstelling zijn. Zeker omdat we tegen dan al twee jaar aan het bouwen zijn aan een goede ploeg", vertelt Broos bij ESPN.

"Ik heb nu een contract van vijf jaar bij Zuid-Afrika en dat is een lange periode in het voetbal. Maar we hebben een evaluatie gepland na twee jaar om te bekijken of we samen verder kunnen gaan. Ik denk dat dat een eerlijke overeenkomst is", klinkt het.

WK 2022

De kwalificatie voor de Africa Cup is nog niet bezig maar Broos staat er wel goed voor om zich te kwalificeren voor het WK in Qatar van 2022. Als ze niet verliezen van Ghana, zijn ze een van de vijf Afrikaanse vertegenwoordigers op het toernooi. "Ghana is een heel sterke ploeg. Ze plaatsen zich voor bijna elk groot toernooi en ookal hebben we hen thuis verslagen, zal het daar een heel ander verhaal zijn", beseft Broos.

Nadat Broos met Kameroen al de Africa Cup kon winnen,, is de honger nog steeds groot bij de coach. "Ik wil met dit land ook een prijs pakken. Bij Kameroen zat ik met dezelfde mentaliteit. Ik ben altijd een trainer geweest die wil winnen", besluit hij.