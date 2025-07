Veel toppers vertrekken uit Jan Breydel, maar één iemand gaat alvast géén Jashari'tje doen

Club Brugge heeft deze zomer al afscheid moeten nemen van Chemsdine Talbi en Maxim De Cuyper, en ook het vertrek van Ardon Jashari wordt verwacht. Maar over Joaquin Seys moeten ze zich op Jan Breydel geen zorgen maken.

Club Brugge is afgelopen seizoen niet tot kampioen gekroond, maar de Europese prestaties van blauw-zwart hebben toch de aandacht getrokken van grote Europese clubs. Als resultaat heeft Brugge voor de start van het seizoen al Chemsdine Talbi en Maxim De Cuyper verloren, en Ardon Jashari staat ook op het punt te vertrekken.

Nog meer spelers op vertrekken ...

Bjorn Meijer zou ook naar Feyenoord vertrekken, maar zijn transfer is uiteindelijk afgeketst. Het is onduidelijk of hij zal blijven of zal proberen een transfer te regelen in de rest van de transferperiode. Indien dat het geval is, zal Nicky Hayen krap zitten op de positie van de vleugelverdediger.

Gelukkig heeft een speler al bevestigd dat hij niet zal vertrekken. Die speler is Joaquin Seys (20 jaar). Voorafgaand aan de eerste match van Brugge in de competitie tegen Genk, verklaarde de verdediger op een persconferentie dat een transfer helemaal niet aan de orde is.

Seys is duidelijk over toekomst

"Ik denk er helemaal niet aan. Ik heb nog alle tijd", zegt Seys daarover in Het Laatste Nieuws. "Het werd snel beslist tussen alle partijen: ik blijf nog een jaar bij Club Brugge. Ik wil nog een beter seizoen spelen, en dan zien we wel."

Joaquin Seys heeft in totaal 41 wedstrijden gespeeld voor Club Brugge, waarin hij twee doelpunten maakte. Hij was vorig jaar ook opgeroepen voor de Rode Duivels, maar een blessure weerhield hem van zijn debuut.