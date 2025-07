Vanhaezebrouck smalend over 'zijn' Gent: "Als je Sam Baro hoort, is het alsof de Messias is geland"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Als er één orakel bestaat in de wereld die veel van het Belgisch voetbal weet? Dan is het misschien wel Hein Vanhaezebrouck. Hij heeft er nu ook weinig doekjes weten om te winden in zijn voorbeschouwing op het nieuwe seizoen.

KAA Gent opent zijn seizoen met een uitwedstrijd op bezoek bij STVV. Op Stayen is het aan nieuwe coach Ivan Leko om meteen iets te laten zien. Al is de vraag of dat al zal lukken.

De nieuwe Messias?

Qua transfers werd pas deze week een keer stevig uitgehaald, maar of zij al meteen speelklaar zijn zal nog moeten blijken. "Het is niet dat er bij Gent zoveel beweegt. Hun beste transfer is Ivan Leko."

"Als ik zie hoe voorzitter Sam Baro op de Gentse Feesten over Leko praat: ohlala. Het is alsof de messias is geland. Leko staat natuurlijk voor organisatie, ongelofelijke discipline, winnaarsmentaliteit... Maar ik zie nog coaches die dat kunnen neerzetten", aldus Vanhaezebrouck tegen Het Nieuwsblad.

Veel verdedigers vertrokken

Volgens de gewezen oefenmeester van Gent verliezen ze veel verdedigers bij De Buffalo's met onder meer Watanabe, Brown en Torunarigha veel verdedigers. Pieter Gerkens - van grote waarde bij STVV onder Leko - mocht dan weer vertrekken naar Cercle Brugge.

En in de spits zou Vanhaezebrouck mikken op Schleidler - al moeten ze ook opletten voor het aantal Belgen. "Oké, Kanga komt er als sterke spits bij. Dat hadden ze nodig."