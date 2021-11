Nederland ziet basispion uitvallen voor cruciaal duel met Noorwegen

Nederland liet zich in de slotfase tegen Montenegro de kaas van het brood eten. Na de 0-2 van Depay leek het WK-ticket een feit, maar de Montenegrijnen bezorgden Louis Van Gaal en co. met twee late doelpunten een kater van jewelste.

Zo moet Nederland dinsdag in eigen huis tegen Noorwegen vol aan de bak. Oranje kan in het slechtste geval zelfs nog derde worden in haar poule. Een gelijkspel volstaat echter voor groepswinst en een ticket voor het WK in Qatar.

In de slotfase van de wedstrijd tegen Montenegro viel met Stefan De Vrij bovendien nog een basispion uit bij Oranje. De centrale verdediger van Inter tastte naar de hamstrings en moest naar de kant gehaald worden. Daags na de match werd duidelijk dat De Vrij onmogelijk fit zou geraken voor het cruciale duel met Noorwegen.

Met Matthijs de Ligt heeft Louis Van Gaal een waardige vervanger voor De Vrij. De Nederlandse bondscoach koos er alvast voor om geen vervanger op te roepen voor de geblesseerde De Vrij.