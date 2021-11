Nederlanders heel kritisch na blamage in Montenegro: "Schandalig"

De Rode Duivels zijn al zeker van het WK volgend jaar in Qatar, Nederland is dat nog niet. Met 'dank' aan een absolute blamage in Montenegro.

Nederland zat op rozen in Montenegro en leidde op een bepaald moment met 0-2, maar het gaf dat in de tweede helft nog weg. Daardoor hebben de Nederlanders nu twee punten meer dan Turkije en Noorwegen. Dat laatste land komt op de slotspeeldag naar Nederland om er in een leeg stadion kwalificatie te proberen verwerven. Zuchten Na de blamage spaarden de spelers van Oranje elkaar allerminst: "Schandalig hoe we in de tweede helft speelden", aldus Virgil van Dijk. "Kinderlijk", gaft Memphis Depay dan weer aan. We doen onszelf en de fans tekort met deze prestatie. Hier ga je van zuchten."