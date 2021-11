Wereldgoal van Carrasco: "Normaal gebruik ik die voet enkel om op de bus te stappen"

28 jaar en Yannick Carrasco speelde tegen Estland toch al zijn 400ste profmatch. Die fleurde hij op met een wereldgoal. Een knal van buiten de zestien recht in de winkelhaak.

Nochtans deed hij dat met zijn 'mindere' linker. "Zo zie je maar. Mijn laatste bij Atlético was ook met links. En normaal gebruik ik die voet enkel om op de bus te stappen. Soms komt er echter iets moois uit", lachte hij. "Deze staat zeker in mijn top vijf. Zo zie je maar wat een speler kan als hij wat vertrouwen heeft. Ik ben fysiek top en het gaat goed bij mijn club én bij de nationale ploeg. Gelukkig, want anders trap ik misschien minder snel en was dit mooie doelpunt niet gevallen.”

En werd er nu goed gevierd in de kleedkamer? “Zeker wel. Na de ontgoocheling van de Nations League was een feestje met de ploeg en met de fans welgekomen. En een vijfde groot toernooi op rij is gewoon heel mooi.”