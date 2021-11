Gareth Bale niet fit genoeg om te starten tegen Rode Duivels: "Vooraf afgesproken"

Wales haalde het afgelopen zaterdag met 5-1 tegen Wit-Rusland. Verrassend genoeg begon Gareth Bale, die al maanden niet meer in actie kwam, aan de partij. De speler van Real Madrid werd tijdens de rust naar de kant gehaald.

De wedstrijd tegen Wit-Rusland was de honderdste cap voor Gareth Bale. Ondanks zijn basisplaats is Bale nog steeds niet helemaal hersteld van een hamstringblessure. Dat vertelde bondscoach Robert Page maandag op zijjn persconferentie.

"Gareth zal dan ook niet in de basis starten tegen België. Dat hadden we trouwens op voorhand zo al afgesproken. De bedoeling was om hem een helft te laten spelen in onze eerste wedstrijd en om hem als invaller te gebruiken in de tweede partij."

Wales telt drie punten meer dan Tsjechië, dat dinsdag Estland bekampt. Wales heeft genoeg aan een punt tegen België om als tweede te eindigen. Bij een gelijk aantal punten geeft het doelpuntensaldo de doorslag. Op dit moment staat Wales op +5, Tsjechië op +3.