Liefst vier Rode Duivels ontbreken op trainingsveld: twee doelmannen afwezig

Rode Duivels werkten maandag in Tubeke hun laatste training af in eigen land alvorens ze naar Wales vertrekken. Opvallend: er ontbraken liefst vier spelers, onder wie Eden Hazard.

Van Thibaut Courtois was al geweten dat hij (wellicht) niet zou spelen tegen Wales. Wellicht volgt later vandaag de officiële communicatie dat Courtous al teruggekeerd is naar Real Madrid.

Naast Courtois verschenen ook Eden Hazard, Jason Denayer én Simon Mignolet niet op het trainingsveld maandag. Dennis Praet, die niet fit genoeg werd bevonden voor de match tegen Estland, tekende wél present.

Dinsdagavond werkt België in Cardiff haar laatste kwalificatiewedstrijd van deze campagne af. De Rode Duivels zijn al zeker van groepswinst, Wales ligt in pole position voor de tweede plaats in de poule.