Italiaanse media kunnen het amper geloven: "Verdorie, weer barrages, het spook doemt opnieuw op"

Na de winst op het EK geen rechtstreekse kwalificatie voor het WK: de Italiaanse media staan toch te kijken van de weg die de Squadra aflegt. Er komen dus weer play-offs aan en in Italië dachten ze net dat ze daar van af waren.

La Gazzetta dello Sport windt er geen doekjes om. "Verdomme, weer barrages. Het spook waarvan we dachten dat het definitief verdreven was, doemt op weg naar Qatar 2022 nu toch opnieuw op", staat in de krant te lezen. Een verwijzing naar de barrages in aanloop naar het vorige WK, waarin Italië zich liet verrassen door Zweden.

"Het hangt aan een zijden draadje", beseffen ze ook bij Corriere dello Sport ook dat het WK-ticket nog niet binnen is. "Italië kon zich plaatsen voor de Wereldbeker in Qatar en zo het spook van de vorige barrages tegen Zweden verdrijven. Maar datzelfde spook kwamen gisteren steeds nadrukkelijker in beeld en maakte zich uiteindelijk meester van de Italianen."

Tuttosport zag dat Italië een flauwe indruk maakte tegen Noord-Ierland. "Een matige prestatie van de Europese kampioen, die de wedstrijd wel domineerde maar nooit echt gevaarlijk kon worden tegen de compacte defensie van de thuisploeg. Mancini en zijn troepen zullen via de barrages naar het WK moeten."