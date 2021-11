Laatste opdracht voor nationale beloften in 'grand-crujaar' 2021: "Fier zijn mag, maar op goede manier afsluiten"

Vanavond gaan de nationale beloften in Schotland op zoek naar de zesde opeenvolgende overwinning in de kwalificatiecampagne voor het EK 2023. Meteen de laatste klus voor de beloften in 2021, wat een boerenjaar werd voor de troepen van Jacky Mathijssen.

Mits een zege in Schotland kan het zelfs een grand-crujaar worden. De beloften wonnen al hun wedstrijden in 2021 en slikten geen enkele veldgoal. "We mogen dan ook fier zijn op wat we dit jaar gepresteerd hebben", aldus Standard-middenvelder Nicolas Raskin (20). "Nu is het zaak om het op een goede manier af te sluiten."

België speelde in deze campagne nog niet tegen de Schotten, dat vier punten uit drie wedstrijden puurde. Toch weten Raskin en co maar al te goed wat hen vanavond in Dundee te wachten staat. "Schotland, dat staat gelijk aan een zware wedstrijd. We zullen veel moeten lopen, er zal veel fysieke strijd geleverd moeten worden. Onze beleving moet top zijn, maar we willen daarnaast ook ons voetbal brengen. Iedereen is erop gebrand om nog een keer alles te geven om ook deze wedstrijd winnend af te sluiten."

Afgelopen vrijdag was er even paniek om Nicolas Raskin, die noodgedwongen naar de kant moest gehaald worden. "Ik kreeg een klap tegen mijn hoofd en was even KO", kon Raskin om het incident lachen. "Alles gaat veel beter nu en ik ben klaar om te spelen. Dat de groepssfeer ons sterkste punt is? Weet je, de sfeer is altijd goed als je wint", besluit Raskin, die al vier caps verzamelde bij de beloften.