🎥 Grappig: Manuel Neuer is mededoelman te slim af bij weddenschap

Bayern Münchendoelman Manuel Neuer was op training zijn mededoelman te slim af bij een weddenschap. Dat levert grappige beelden op.

Manuel Neuer was tijdens de training bij zijn club, Bayern München, een mede-doelman te slim af. De absolute nummer één van de Duitse kampioen sloot een weddenschap af voor vijftig euro dat hij de bal in één contact in een klein doeltje kon leggen van achter de doellijn.

In de plaats van te trappen met effect wipt Neuer de bal simpel omhoog en begeleidt hij de bal in het doeltje. Dat zag de andere doelman natuurlijk niet aankomen. Of Neuer zijn vijftig euro ook daadwerkelijk gekregen heeft, dat weten we niet.