40 jaar oud? AC Milan wil nog steeds door met Ibrahimovic en hij blijft bestbetaalde van de club

Onverslijtbaar! Zlatan Ibrahimovic heeft altijd gezegd dat hij zo lang mogelijk wil voetballen en hij houdt ook woord. De 40-jarige Zweed staat op het punt zijn contract bij AC Milan te verlengen.

Volgens La Gazzetta dello Sport staat niets een nieuwe verbintenis voor een extra jaar meer in de weg. Zlatan heeft een aflopend contract, maar wil nog niet stoppen. Ook Milan wil hem zeker nog een jaar houden en dus komt het allemaal wel in orde.

Ibrahimovic zal ook volgend seizoen 7 miljoen euro per jaar gaan verdienen en is daarmee de bestbetaalde speler in de kleedkamer van de Rossoneri. Alexis Saelemaekers zal het alvast niet erg vinden.