Lingard kan terug naar team dat hem herlanceerde

Bij Manchester United zit Lingard door de moordende concurrentie alweer meer op de bank dan hem lief is. Het is opnieuw West Ham dat de oplossing biedt. Solskjaer heeft op de laatste persconferentie gezegd dat Lingard een belangrijke speler is voor de club, maar als die woorden geen daden worden, dan is een vertrek onvermijdelijk.

De 28-jarige Brit scoorde vorig seizoen na de winterstop 9 goals en gaf 5 assists bij West Ham United.

West Ham will attempt to re-sign Jesse Lingard in the January transfer window but fear that #mufc will not sanction a deal because they now regard them as a top-four rival #mulive [@JBurtTelegraph]