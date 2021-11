Geen Eden Hazard in selectie Real Madrid: landgenoot zit met buikgriep

Real Madrid neemt het dit weekend op tegen Granada. De Spaanse topclub gaat het zonder Eden Hazard moeten doen, want onze landgenoot zou kampen met buikgriep. De vleugelspeler lag sowieso al niet in de bovenste schuif bij trainer Ancelotti.

Het zit opnieuw niet mee voor Eden Hazard. De Rode Duivel zit dit weekend namelijk niet in de selectie van Real Madrid voor de wedstrijd tegen Granada. Hazard zou ziek zijn, want hij zou volgens Het Nieuwsblad in bed liggen met buikgriep.

Eden Hazard kent voorlopig maar een matig seizoen. Zo kwam hij nog maar in 11 wedstrijden in actie voor Real Madrid dit seizoen en daarin was de vleugelspeler goed voor maar één assist.