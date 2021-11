Sambi Lokonga kan zijn stempel niet drukken tegen Liverpool en gaat kansloos ten onder met Arsenal

Sambi Lokonga mocht in de basis starten bij Arsenal maar beleefde hier niet veel plezier aan. Arsenal ging kansloos met 4-0 ten onder op Anfield Road.

Arsenal won zes van zijn laatste acht wedstrijden en maakte aanvankelijk, zeker in het eerste half uur, geen onaardige indruk tegen Liverpool. The Gunners gaven lange tijd geen grote kansen weg. Na 29 minuten was Liverpool wel dicht bij een voorsprong maar Mané besloot op de doelman. Zes minuten voor rust was het Mané die de ban brak op Anfield: na een vrije trap van Alexander-Arnold kopte de Senegalees tegendraads binnen.

Arsenal hoopte de rug na rust te rechten, maar liep al gauw tegen een tweede tegentreffer aan. Nuno Tavares speelde de bal zomaar in de voeten van Diogo Jota, die Ben White en Ramsdale uit kapte en de 2-0 tegen de touwen schoot.

Salah was na 73 minuten het eindstation van een schitterende aanval en kon op aangeven van Mané van dichtbij eenvoudig binnen tikken. Een paar minuten later werd het ook nog 4-0: Liverpool liet de bal rond het strafschopgebied van Arsenal van voet naar voet gaan en uiteindelijk was het Takumi Minamino die op aangeven van Alexander-Arnold het laatste tikje gaf.