🎥 Speler van PEC Zwolle verliest tanden tegen Feyenoord

Yuta Nakayama heeft een zware middag achter de rug. De Japanse verdediger wordt van het kastje naar de muur gespeeld, maar verloor ook zijn voortanden.

Feyenoord speelt in De Kuip tegen PEC Zwolle. Na een half uur spelen stond het al 3-0 in het voordeel van de Rotterdammers.

In een duel met Bryan Linssen werd de Japanner Nakayama aan de mond geraakt. Op de beelden is te zien dat hij zijn voortanden kwijt is.