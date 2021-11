'Hoezo, elk talent telt?' Broedermoord in Gent: alweer traditieclub in nauwe schoentjes

Alea iacta est. Althans, daar heeft het alle schijn van. KRC Gent staat met de rug tegen de muur nadat ze te horen kregen dat ze vanaf 1 juli 2022 niet meer welkom zijn op de huidige speellocatie. Bij een gebrek aan uitwijkmogelijkheden zullen de eerste ploeg, beloften en U19 ophouden te bestaan.

Het huidige nummer dertien uit Tweede Amateur is een heuse traditieclub. Stamnummer elf werkt sinds 2016 intensief samen met grote broer KAA Gent. Vijf jaar later trekt Buffalo-voorzitter Ivan De Witte eenzijdig de stekker uit de samenwerking. Meer nog: na overleg tussen KRC Gent, KAA Gent en de stad Gent werd vastgelegd dat KRC Gent vanaf 1 juli 2022 niet meer welkom is op de huidige locatie in Oostakker.

KRC Gent ging de voorbije weken op zoek naar uitwijkmogelheden of zelfs een fusie, maar er werd geen heilzame oplossing gevonden. KAA Gent laat vanaf volgend seizoen enkel nog jeugdspelers (-18) toe op haar terreinen en zou de continuïteit van de jeugdopleiding van KRC Gent blijven garanderen. Voor seniorenploegen blijft de poort echter gesloten.

Geen volwassenen

KRC Gent staat hierdoor met de rug tegen de muur en heeft daardoor een drastisch besluit moeten nemen. Vanaf volgend seizoen haalt het de U19, beloften én eerste ploeg uit competitie. Op de clubwebsite geeft de traditieclub aan op juridisch vlak geen enkele stok achter de deur te hebben. De amateurclub beseft dat er een mirakel nodig is om volgend seizoen alsnog senioren in competitie te krijgen. De slogan van de Gentse samenwerking luidt/luidde 'elk talent telt', wat vandaag een erg ironische ondertoon krijgt.

"Het eerste elftal en de beloften van KRC Gent bestaan uit voornamelijk jonge Gentse spelers. De gemiddelde leeftijd van het A-elftal bedraagt 21,5 jaar. De club beschikt over een zeer kwalitatieve jeugdwerking, één van de sterkste interprovinciale (IP) werkingen in de provincie. De KAA Gent Foundation erkent dat we bij KRC Gent een sterke traditie hebben wat betreft het opleiden van talent. Maar dat niet elk talent telt is nu wel duidelijk, al wie de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt moet opkrassen, en of KAA Gent daadwerkelijk de continuïteit en de kwaliteit van onze jeugdwerking bij al wie jonger is zal blijven garanderen is nog maar de vraag, en voor hoe lang", klinkt het op de website van De Ratjes.