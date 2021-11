Wintertransfer voor Koni De Winter? "Sommige clubs flirten met hem"

Koni De Winter speelde dinsdag met Juventus mee in de Champions League op bezoek bij Chelsea.

Het debuut van Koni De Winter in de Champions League is niet ongezien voorbijgegaan. De interesse in het jonge talent blijft groot.

Dat weet ook zijn makelaar Fabrizio Lio van NGA Sport. “Sommige clubs flirten, maar nu praten we met niemand”, vertelt hij aan HLN.

Een wintertransfer zit er dus zeker niet in voor De Winter. “Eind dit seizoen evalueren we: heeft Koni voldoende vooruitgang geboekt en is er genoeg perspectief? Dan zien we wel.”