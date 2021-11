Duiventil in Eerste Nationale: club is al aan vijfde T1 in twaalf wedstrijden toe

Het zijn turbulente tijden voor Rupel Boom. De Steenbakkers zijn op een na laatste in Eerste Nationale. Na amper een maand in zet Rupel Boom zijn Spaanse T1 Rivas en diens assistent Crespo op de keien. De Spaanse coaches kwamen op voorspraak van CEO Alvaro Roncal aan het roer bij Rupel Boom, maar de situatie was niet werkbaar. Rivas sprak noch Nederlands, noch Engels en kende de reeks niet. In afwachting van een nieuwe T1 neemt teammanager Hubert Stas komend weekend de honneurs waar. Hij wordt de vijfde T1 van Rupel Boom dit seizoen. Eerder moest Tom Verhoeven vertrekken en koos Greg Vanderidt voor een avontuur als assistent bij Beerschot. Ook assistent Crespo moest een wedstrijd in de bres springen als T1. Het hoeft dan ook geen wonder te heten dat Rupel Boom het moeilijk heeft in de hoogste amateurreeks. Met 7 op 33 houdt het enkel Mandel United achter zich in het klassement. Zondag komt La Louvière op bezoek. "



