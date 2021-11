Officieel: trainer Alexis Saelemaekers verlengt contract bij AC Milan

Sinds oktober 2019 zit de Italiaanse trainer Stefano Pioli al op de bank bij AC Milan. Enkele maanden later haalde de Milanese club onze landgenoot Alexis Saelemaekers binnen, eerst op leenbasis, daarna definitief. De Belg kwam over van RSC Anderlecht, waar hij nooit echt helemaal wist te overtuigen. Bij AC Milan lukte dat echter wel, onder de vleugels van Stefano Pioli.

In totaal speelde Saelemaekers nu al 73 wedstrijden in het shirt van AC Milan. Dit seizoen stond hij ook bij alle 5 Champions Leaguewedstrijden in de basis. Hij zal het dus zeker en vast niet erg vinden dat de Italiaanse trainer een contractverlenging getekend heeft tot 2023 met een optie van nog een seizoen tot 2024. Dat nieuws laat transfergoeroe Fabrizio Romano weten op Twitter.

Official. AC Milan manager Stefano Pioli extends his contract until June 2023 with option for one more season, until June 2024. 🔴🤝 #ACMilan